Yeni Evim kampanyası başlıyor

Orta gelirli aileleri konut edindirmeyi amaçlayan Yeni Evim Projesi bugün start alıyor. Komisyonun hangi projelerin kapsam dahilinde olduğuna ilişkin çalışmasını hafta içinde tamamlaması beklenirken, 100 bin aileyi konut sahibi yapmayı hedefleyen kampanya kapsamında kredilerin vadesi azami 15 sene olacak. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek. İlk üç yıl Hazine taksit ödemelerini rahatlatmak için daha sonra geri ödenmek koşuluyla vatandaşa destek verecek.Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. 1. Bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25'i İstanbul, yüzde 75'i diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Düşük faizli krediden yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. 1 ve 2'nci bölgeden konut alacak vatandaşların da son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3'ncü bölgedeki illerden konut alacaklardan ikamet şartı aranmayacak.PROJEYE ilişkin detaylar bugünden itibaren açılacak bir internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler,