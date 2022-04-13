Yeni istihdam programının detayları belli oldu... Eğitim prim harçlık devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla yapılan işbaşı eğitim programının detayları belli oldu. Türkiye İş Kurumu'nca işletmelerde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında kuralları değiştirdi. Kurs ve eğitim programına katılacak kişilerin en az yüzde 70'ini istihdam etme yükümlülüğü getirilirken, zorunlu istihdam süresi de artırıldı. İlave istihdam sağlayan firmaların, işe alacakları her işçi için 3 aydan 6 aya kadar SGK primleri bakanlık tarafından karşılanacak. İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programları kapsamında, işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, programa katılanların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etme taahhüdünde bulunması gerekecek. İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebilecek.İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenlerde, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartları aranıyor. Hedef 500 bin istihdam sağlamak.İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi. Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olacak. Haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek.Program katılımcılarından iş arayan statüsündekilere, katıldıkları gün üzerinden günlük 163.59 lira, öğrencilere 122.69 lira ve işsizlik ödeneği alanlara 81.80 lira cep harçlığı ödenecek. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılanlara 180 lira harçlık verilecek. Programa katılıp, işyerinde ayda 26 gün çalışanlara asgari ücret tutarı (4.253 TL) ödeme yapılıyor.Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak. İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler vergi matrahından indirilecek.En az 5 sigortalı çalışana sahip olmakİŞKUR'a kayıtlı olmakKatılımcıların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmekANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır. Gençlerimize mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile ek istihdam taahhüt eden firmalara sağlanacak destek istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak15 yaşını tamamlamış olmakİşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamakEmekli olmamakPrograma başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamakMESLEKİ eğitim kursu düzenleyecek işyerlerine ilişkin kurallar da değişti. Kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecek. Sigortalı işçi sayısı 5-9 arasında olanlar için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10-49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam sayının yüzde 50'sine kadar kursiyerle kurs düzenleyecek. 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecek.