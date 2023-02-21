Yeni konutlar için ilk adım atılıyor

Asrınfelaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağı'nda 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te yapılacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.Öte yandan deprem sebebiyle ilçelerde ihtiyaç olan konut sayısı da netleşti. Bakanlık verilerine göre İslahiye'de 10 bin, Şehitkamil'de 4 bin, Şahinbey'de 3 bin, Nurdağı'nda 11 bin, Nizip'te bin 100, Araban'da 200 olmak üzere bölgede toplam 29 bin 300 konut ihtiyacı bulunuyor.TOKİ tarafından ilçelere yapılacak konut sayısı ise 38 bin 630 olarak kararlaştırıldı. 250 bin sosyal konut projesi dahil olarak yapılacak konut sayısı İslahiye'de 10 bin 200, Şehitkamil'de 8 bin, Şahinbey'de 7 bin 200, Nurdağı'nda 11 bin 200, Nizip'te bin 830, Araban'da ise 200 olacak. Afet bölgesindeki 30 bin konutluk ilk paket için ihale aşaması devam eden konut sayısı ise 9 bin 145 olarak dikkat çekiyor.Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sararken, 10 ilde kurulacak yeni şehirler için büyük seferberlik sürüyor. İlk ihalesi 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihaleler öncesi çimento ve demir çelik sektörü de teyakkuza geçti. Çevre Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimento tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" dedi. Demir çelik sektörü temsilcileri de kapasitelerinin yeterli olduğunu bildirdi. Deprem bölgesinde yıkılan, zarar gören binaların yenilenmesi için yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin 3-4 aylık süreçte yurtiçinden karşılanabileceği tespiti yapıldı. Sektör temsilcileri 20 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi olduğunu ifade etti. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bu dönemde fiyat artışına gitmeyecek.