Yeni modelin lokomotifi: İhracat

Yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ve 2022'nin 9 aylık dönemindeki yüzde 6.2'lik büyümenin yarısından fazlasını karşılayan ihracatta, geçen yıl tüm rekorlar alt üst edildi. İhracat geçen yıl yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar dolarla yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.162 ülkeye ihracat artarken, 108 ülkede ihracat rekoru kırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 47'ye çıktı. 47 ülkeye yapılan toplam ihracat 189.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.19 sektör ihracatını artırırken, 16 sektör ihracat rekoruna imza attı. 23 sektörün ihracatı 1 milyar dolar sınırını aştı. 21 bin 501 firma 2022'de ihracat ailesine katıldı. 2022 yılında birim ihracat değeri yüzde 14.7 artarak 1.44 dolar olarak gerçekleşti.022 yılında, bir önceki yıla göre 60 ilin ihracatı artarken, 21 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. Geçen yıl en yüksek ihracatı 99.37 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 19.24 milyar dolarla Kocaeli, 16.16 milyar dolarla Bursa, 13.92 milyar dolarla İzmir takip etti. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında 18.91 milyar dolarla Almanya geldi. İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracat 14.36 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat yapılan üçüncü pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat 12.25 milyar dolara ulaştı.ve hammaddeleri sektörü, 2022 yılında 10 milyar 359 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Sektör, 197 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4.1 oldu.sektörü, 2022'de 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Sektör 2022'nin tamamında 215 ülke ve bölgeye ihracat yaptı.endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl ulaştığı 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2021'i geride bıraktı. Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını 2021'e kıyasla yüzde 5.7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolara ulaştırdı.2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15.3 artışla 34.2 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.geçen yıl 2021'e göre yüzde 8.8 artışla 185 milyar 880 milyon 772 bin dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün dış satımı, 2022 toplam ihracatının yüzde 73.1'ini oluşturdu. Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.ithalat rakamları 2 milyar doların altına inerken ihracat yüzde 36.9 artışla 4 milyar 395 milyon dolar seviyesine çıkarak zirveye ulaştı. 2021 yılında kilogram başına 48.4 dolar olan ihracat değeri 2022 yılında 55.9 dolara yükseldi.2022'de 25.3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. En çok makine ihraç edilen ülke 2.9 milyar dolarla Almanya olurken, Almanya'yı, 1.5 milyar dolarla ABD ve 1.3 milyar dolarla Rusya takip etti.