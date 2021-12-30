Yeni modelle orta gelir tuzağını aşacağız

Türkiye Ekonomi Modelimizin esası ana ve destekleyici politikaları ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümenin sağlanması ve büyümenin getirilerinin toplumun tüm kesimlerine yansıtılmasıdır. Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli
uygulanırken, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Tüm kurumlarımız, koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir politikalarla Türkiye Ekonomi Modeli'ni destekleyecek selektif adımlar atacaktır.
SERBEST PİYASAYLA TAM UYUM
Türkiye Ekonomi Modeli, maliye politikaları ile uyumlu, bütçe dengesini gözeten, tüm adımların serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atıldığı bir modeldir. Türkiye, genç nüfusu, güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan gücüyle tedarik zincirlerindeki değişimi avantaja çevirip dünya ticaretindeki payını artırabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel ile jeo-stratejik imkan ve fırsatları değerlendirerek ihracatı önceliklendirmek, cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlamak, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirinde üst sıralara çıkmak modelimizin hedef noktalarıdır.
KÜRESEL RİSKLERİ İNCELEDİK
Türkiye Ekonomi Modelimizi kurgularken küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri ve kırılganlıkları teferruatlı bir şekilde inceledik. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanmakta olan değişimde Türkiye'nin nitelikli insan gücü, kurulu üretim kapasitesi, pazara yakınlığı ve güçlü bir piyasa ekonomisi oluşu rekabet gücünü artırmakta, önemli fırsatlar sunmaktadır. Salgın sonrası yeniden şekillenen küresel ekonomik tabloda, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkması için, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik vermeyi hedefliyoruz.
BİRİKİMLERİ KORUMAYA ALDIK
Finansal piyasalarda güveni tesis etmek üzere çeşitli politikaları uygulamaya aldık. Vatandaşlarımızın yaşadığı kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik mevduat ürünlerinde dövize endeksli enstrümanlar geliştirerek, bu ürünleri tasarruf sahiplerimize sunuyoruz. Bu kapsamda, "Kur Korumalı TL Mevduat" ürünümüzü kamuoyuna duyurduk. Bu ürün, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceği, birden fazla yararlanılması mümkün olan ve alt/üst limitin olmadığı, 4 farklı vadeden oluşan bir sistem. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda ise hesap vadesiz hesaba dönüşecek, nema hakkı olmayacak. Bu kapsamda önceliğimiz, efektif dolar talebi oluşturmadan, vatandaşlarımızın dövizin olası getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşabileceği bir sistemle birikimlerini koruma altına almaktır. Devreye aldığımız bu uygulama ile dolarizasyonun önüne geçilerek, TL varlıklara olan güvenin artırılması planlanmaktadır. Bu ürün ile kur hareketlerine istikrar kazandırarak yatırımcıdan sanayiciye kadar herkesin önünü görmesini sağlamayı hedefliyoruz.
YILDIZI PARLAYAN ÜLKE
Küresel olanak ve riskler dikkate alındığında; finansal piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar karşısında risklerini yönetebilen, cari dengesi ve borçluluk oranları sürdürülebilir olan, sağlık krizi gibi öngörülmesi zor riskler karşısında gerekli donanımı olan ülkeler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, devreye aldığımız politikaların odak noktası Türkiye'nin küresel anlamda fırsatları değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kritik bir öneme sahiptir. Salgınla birlikte yeniden şekillenen küresel ekonomik sistemde yıldızı parlayan ülkelerin başında Türkiye var. Bunun için ülkemizin potansiyelini ve gücünü harekete geçirebilmemiz gerekiyor.