Yeni nesil alışveriş deneyimi videoya kayıyor

Türkiye'de"canlı yayında online satış" uygulamasının ilk temsilcisi olan Vidyodan, e-ticaret ve sosyal alışveriş deneyimini birleştiriyor. Yeni nesil alışveriş deneyiminin iddialı temsilcisi olan Vidyodan'ın CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, şirketin kuruluşu üzerinden bir yıl geçmesinin ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "Çin'de başlayan ve bugün dünyanın pek çok ülkesinde yavaş yavaş varlığını gösteren canlı yayından satışın Türkiye'deki ilk örneği olan Vidyodan olarak bugün 1.000 markamız ve 750 bin kullanıcımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Geçen bir yıllık sürede platformumuzdaki marka sayımızı artırarak hem ekonomiye katma değer sağlıyor hem de yerel markaların sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Bununla da kalmayarak ülkemizin geleceği olan genç nesilleri için yeni nesil iş imkânları yaratıyoruz. KOBİ segmentinde ise markalara alternatif bir satış kanalı sunulmasının iş hacminin artmasına doğrudan destek olduğunu gözlemledik."