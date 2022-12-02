“Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”

Yeni modelin ihracata yeni başlayacak firmaların yurt dışı pazarlara danışman gözetiminde daha stratejik bir şekilde girmesine imkân vermesinin önemli olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurtdışında daha hızlı büyümelerini de sağlayacağını ifade etti. Başkan Kıvanç, perakende sektörü için kurgulanan desteklerin Türk ihracatçılara yurt dışındaki ithalatçı firmaların kolay erişilebilmesine ve siparişlerinin bu platformlar üzerinden alınabilmesine imkân sağlayacağını dile getirdi.