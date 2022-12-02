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Haberler Ekonomi Haberleri “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”
Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:57 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:40

“Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) işbirliğiyle “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç,“Hayata geçirilen Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ihracatın finansmanında önemli rol üstlenecektir” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”

Yeni modelin ihracata yeni başlayacak firmaların yurt dışı pazarlara danışman gözetiminde daha stratejik bir şekilde girmesine imkân vermesinin önemli olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurtdışında daha hızlı büyümelerini de sağlayacağını ifade etti. Başkan Kıvanç, perakende sektörü için kurgulanan desteklerin Türk ihracatçılara yurt dışındaki ithalatçı firmaların kolay erişilebilmesine ve siparişlerinin bu platformlar üzerinden alınabilmesine imkân sağlayacağını dile getirdi.

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“Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”
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