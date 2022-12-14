Yeni ponzi VClub…Hep aynı hikaye!

Alaçatı'da üzerinde haciz bulunan 132 odalı The S Oteli'ni birer hatta ellişer metrekareye bölerek satan, Bodrum Torba'da da aynı yöntemle vatandaştan para toplayan VClub'ın modeli benzerlerini hatırlatıyor. Reklamlarda, bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağlandığını iddia ediliyor. Herkese garantili kâr ve yurtdışında tatil vaadinde bulunuluyor. Vatandaşa sunulan yüksek gelirin nasıl yaratılacağına dair hiçbir detay verilmiyor.

ALAÇATI'DA 400, BODRUM'DA 600 KİŞİ

Üzerinde haciz bulunan Alaçatı'daki otel 1/9000'lik paya ayırarak satılmaya çalışılırken, hisse sahibi olanlara 30 bin TL kira verileceği öne sürülüyor. Birer metrekarelik hisseler için 1 Aralık itibarıyla 325 bin TL isteniyor. Bu şekliyle, otelin değeri 3 milyar TL'yi buluyor. Otelin değerlemesinin nasıl yapıldığı ise muamma… VClub'ın kurucularından Bülent Öztürk, bu yolla 400 kişiden para topladıklarını, Bodrum-Torba'daki otelde ise 600 kişiye hisse sattıklarını itiraf etti.

LAF ÇOK, TAAHHÜT YOK!



Reklamlarda sistemin vaadine göre, otelin milyonlarca lira kira geliri dağıtması gerek. Ancak 132 odalı bir otelin böyle bir gelir yaratması pek de mümkün görünmüyor. Reklamlarında yüksek kira vaat eden VClub'ın kira sözleşmesi ise gerçekleri ortaya çıkarıyor. 12 ay için kiracılara aylık ödeme garantisi 2.500 TL. Kaba bir hesapla, VClub'tan 1 metrekarelik hisse alanlar her şey normal giderse 30 bin TL alabilecek. 5 yıllık sürede de her yıl TÜFE'den daha düşük oranda kira zammıyla ödeme yapılacak. Beş yıl sonra ise kira garantisi kalkıyor. Sözleşmede yüksek kira garantisi ile ilgili de herhangi bir taahhüt yok.



OTEL MİLYARLIK, ŞİRKET YÜZ BİNLİK…

Alaçatı ve Bodrum'da vatandaştan toplanmaya çalışılan parayla değeri milyar liraya çıkan otelleri pazarlayan şirketin sermayesinin oldukça düşük olması da dikkat çekici… Alaçatı'daki oteli işletecek olan İzmir'de kurulu VClub Alaçatı adlı şirketin sermayesi sadece 100 bin TL. VClub markasının ortakları Öztürk-Soydan ikilisinin adına Ticaret Sicil'de birçok şirket bulunuyor. BS Teknoloji, EvGaranti Gayrimenkul, VClub Alaçatı, Mobiltech, Bytech isimli şirketlerin neredeyse tamamında şirket sermayesi 50 ila 100 bin TL. Bu da akla milyarlık projeleri bu sermayeyle nasıl yürütecekleri sorusunu getiriyor.

SAKSIYA YORGANA ORTAK OLACAKLAR



VClub'ın kurucusu Bülent Öztürk, bir otelin 9000 hisseye nasıl bölüneceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Tapuya bütün demirbaş dahil her şeyi kaydettik. Yatak, yorgan, çatal, kaşık, tabak, restoran, saksı vb. Tapusu olanlar 9 binde bir çatalın da bıçağın da ortağı oluyor." Reklamlarındaki yüksek kira vaatlerini nasıl yerine getireceklerine ilişkin sorulara da Öztürk'ün "O vaat ilk bin kişi için" cevabını vermesi dikkat çekti.

İSİMLERİNİ KULLANIYOR



VClub'ın ortakları Bülent Öztürk ve Barış Soydan, kendilerini emlak sektöründe bilinen isimler olarak pazarlıyor. Daha önce Nef'te arsa projesinin satış-pazarlama bölümünde çalışan ikiliye Nef'in isminin kullanıldığını gerekçesiyle ihtarname gönderdiği öğrenildi. Nef, daha sonra da resmi bir açıklama yaparak proje ile bağının olmadığını açıkladı. VClub projesinde Zorlu Holding'in de adını geçirmeye kalktılar. Bu iddialar da yalanlandı. Ancak Bülent Öztürk, Şule Zorlu'yla Nettekare Gayrimenkul Teknolojileri adıyla bir şirket kurduklarını, bunun Zorlu Holding ile bağı olmadığını iddia etti.