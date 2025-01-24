Yeni restoran zinciri Sotapi, tavuk pilavı gurme soslarla buluşturuyor

Sotapi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve tavuk pilav denilince akla gelen klasik lezzeti yeniden tanımlıyor. Gurme soslarla hazırlanan tavukları, enfes tereyağlı pilavla servis ederek, lüks restoranlarda bulabileceğiniz seviyede lezzetleri, rahat bir atmosferde geniş kitlelere ulaştırıyor.

Kadıköy ve Üsküdar'daki şubeleriyle hizmet veren Sotapi, her zevke hitap eden sos seçenekleriyle misafirlerine benzersiz bir deneyim vadediyor. Café de Paris'ten Peri Peri'ye, Köri'den Beğendi'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede sunulan bu özel tatlar, sınırsız pilav ve içecek seçeneğiyle tamamlanıyor. Modern dekorasyonu ve samimi atmosferiyle dikkat çeken mekân, lezzet arayışında olanlar için vazgeçilmez bir adres haline geliyor.

LEZZET, TASARIM VE KALİTEYİ BİRLEŞTİRİYOR

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Sotapi, güler yüzlü personeliyle misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatıyor. Kararsız kalanlara sosları deneme imkânı sunarak, herkesin birbirinden lezzetli seçenekler arasında bir seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

Sotapi, yalnızca sunduğu lezzetlerle değil, özenle tasarlanmış mekânlarıyla da fark yaratıyor. Yuvarlak hatlı ahşap mobilyalar ve sıcak renkler kullanılarak oluşturulan modern tasarımı, misafirlere keyifli bir ortam sunuyor.

Kaliteye verdiği önemle de adından söz ettiren marka, ISO-22000 ve ISO-9001 sertifikalarıyla gıda güvenliği ve uluslararası standartlara olan bağlılığını kanıtlıyor. Hem yerel hem de global pazarda büyüme potansiyeline sahip olan Sotapi, sürdürülebilir tarıma destek vererek yerel üreticilerle iş birliği yapmayı ilke edinmiş durumda.

Kadıköy Barlar Sokağı ve Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda yer alan şubeleriyle merkezi noktalarda kolay ulaşım sağlayan Sotapi, öğrenciler, çalışanlar ve aileler arasında popülerlik kazanıyor.

Karlı iş modeliyle de öne çıkan bu yeni restoran zinciri, bundan sonra sadece tüketiciler değil, franchise yatırımcılarının da gündeminde olacak gibi görünüyor.