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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Yeni yatırımcının portföyü 100 bin lira

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, yılbaşından bu yana borsa ile tanışan 1 milyon 200 bin yatırımcının ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira civarında olduğunu söyledi. Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu bildirdi. Yatırımcı ilgisinin hala hızla artarak devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1 milyon 200 bini aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. Bugünlerde ise 3 milyon 580 bin hisse senedi piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı var. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini aralıkta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı" dedi.
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Yeni yatırımcının portföyü 100 bin lira
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