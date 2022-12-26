Yeni yatırımcının portföyü 100 bin lira

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, yılbaşından bu yana borsa ile tanışan 1 milyon 200 bin yatırımcının ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira civarında olduğunu söyledi. Arıkan, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı talebinin son 6 ayda ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu bildirdi. Yatırımcı ilgisinin hala hızla artarak devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yılbaşından bu yana 1 milyon 200 bini aşan bir yatırımcı ilgisi oldu. Bugünlerde ise 3 milyon 580 bin hisse senedi piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı var. 1 milyon 207 bin yatırımcının 179 bini aralıkta gelmiş ki bu da çok önemli bir sayı" dedi.