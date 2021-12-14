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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Yeni yılda sağlık hediyesi

Yeni yılda sağlık hediyesi
SİGORTA şirketlerinin sigortalılara destek olmak için aldıkları karar ile "pandemiden kaynaklı sağlık giderlerini karşılamaları" sağlık sigortalarına olan ilgiyi daha da arttırdı. Pandemi koşullarına bağlı sağlık hizmetleri poliçe kapsamına alındı. Kaliteli bir hizmetle sağlığını güvence altına almak isteyenlerin bu sigortaya ilgili olduğunu belirten ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger, "Her şeyin başı sağlık diyen bir toplum olarak hepimiz sağlık konusunda her zaman hassastık ancak rutin alışkanlıklarımız çerçevesinde buna dikkat etmek pek de mümkün olamıyordu. Pandemi süreci hassasiyetlerin su üstüne çıktığı daha belirgin ve görünür olduğu bir dönem oldu. Özellikle sigorta şirketleri pandemi sürecinde duyarlı bir duruş sergilediler" dedi.
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Yeni yılda sağlık hediyesi
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