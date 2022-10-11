Yeni yol haritamızı yakında paylaşacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerjide uzun dönemli yeni yol haritasını yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Bu yol haritası aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için önemli bir baz oluşturacak" dedi. Bayraktar, 2022 Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizi, salgın, tedarik zincirindeki problemler, artan emtia ve enerji fiyatları ile Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın dünya ekonomisinde büyük etkileri olduğunu ifade etti. Arz güvenliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini kaydeden Bayraktar, fosil yakıtlara olan talepte artış görüldüğünü söyledi.