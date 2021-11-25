SON DAKİKA | CARİ AÇIK AZALTILACAK

Cari açığı azaltmak ve yerli üreticilerin ithal üreticiler yerine birbirleri ile etkileşimini artırmak için irade gösterilecek. Yeni yol haritasıyla klasik ekonomi öğretisinin gelişmiş ekonomileri örnek göstererek modellediği ve uzun bir süreci kapsayan kalkınma söylemine alternatif olarak inovasyon ve teknolojide büyük sıçrama stratejisi uygulanacak. Türkiye'de örneklerini savunma sanayi, otomotiv ve hizmet sektörlerinde başarıyla sergilenen bu strateji tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak.