Yeni yol haritası oluşturuldu! Hedef 15 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığında, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ve beraberindeki iş dünyası temsilcilerini ağırladı. Bakan Bolat, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Mısır arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek Afrika kıtasında Mısır'ın Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolara yakın olduğunu aktaran Bolat, iki ülkenin ekonomik büyüklüğünün de toplamda 1 trilyon doları aştığını kaydetti.

Bolat, ekonomik güç ve ticari üs anlamında iki ülkenin de bölgesinde önemli bir güç merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerimiz arasında 2007 yılında yürürlüğe girdi. Bugüne kadar aksamadan devam etti. 2007'de karşılıklı ticaretimiz 1,6 milyar dolardı. 15 yıl sonra neredeyse 10 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Bugünkü görüşmede iki ülkenin heyetleri olarak önümüzdeki 5 yıl içinde karşılıklı ticaretimizde bir yol haritası oluşturduk. Bu çerçevede karşılıklı ticaret için 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu rakama daha kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz."

Bolat, STA'nın ortak komitesinin teknik düzeydeki konuları ele almak üzere en kısa sürede Ankara'da toplantı yapacağını söyledi.