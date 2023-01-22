Yeni Yüzyıl’a Türk mührünü vuracağız

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2022 yılında oluşan mevcut olumsuz ekonomik şartların 2023 yılında yumuşama göstereceğini belirtti. Aydın, "2023 yılında nitelikli üretim yapanlar daha ziyadesi ile kazanacak. Bunun için de 2023 yılı tecrübe ve istikrar gerektiren bir yıl olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.ASKON Başkanı Aydın, 2023 yılı öngörülerine ilişkin ise şunları ifade etti: "Dünya genelinde ekonomik anlamda ticaret hacminde ciddi bir düşüş var. Pandemi etkisi ve ardından Ukrayna- Rusya savaşı, dünya genelinde 2021 yılında 10.1 olan ticaret hacmi büyümesini 2022 yılında 4.3'e çekti. 2023 yılı beklentisi ise 2.5. Maalesef hemen hemen tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele içerisinde. Bütün bunların yanı sıra 2021 yılını 5.8'lik bir büyüme ile kapatan küresel ekonomi 2022 yılında daralarak 2.9'lara gerileyecek. 2023 yılında pasta daha da küçülerek 2.1'lere düşecek. Enflasyonda ise 2021'deki 6.4'lük rakam, 2022'de 9.1'e çıkarken, 2023'te 5.1'e kadar gerileyecek. Bütün bunları tetikleyen brent petrolün varili de 88.5 düzeylerinde seyredecek. Emtia fiyatları da 2022 yılı seyrinde devam edecek."Bütün bu veriler ışığında ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Aydın, şöyle devam etti: "Ekonomide rotasını üretime ve yatırıma çeviren Türkiye'nin ekonomisini büyüteceğini ve enflasyon denilen baş belasını da dizginleyebileceğini söyleyebiliriz. 2023 yılında 945 milyar dolar GSYH ve kişi başı 10.865 dolar gelir beklentimiz var. Yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme ve yüzde 40 oranında enflasyonda düşüş beklentimiz var. Büyümenin yavaşlaması ile birlikte cari açığın da yüzde 5.7'lerden 3.9'lara gerileyeceğini görüyoruz. 2023 yılı çetin bir yıl olacak. Malum ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Seçim ekonomisi uygulanacak. Yılı iki devreli düşünebiliriz. Seçimden önce ve seçimden sonra diye... Bizi bu süreçte yukarılara taşıyacak yegâne artımız tecrübe ve istikrar olacaktır. Günümüz şartlarında özellikle bu iki şart elzem bir durumdur."2023 yılında dikkat etmemiz gereken unsurlar olduğu gibi farklı pazarları da hedeflememiz gerektiğini söyleyen Aydın, öncelikle ihracatımızın yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde durgunluk riski nedeniyle alımlar noktasında bir gerileme beklediklerini dile getirdi. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya pazarlarında yüzde 0.1 ila 0.9 arasında bir daralma öngördüklerini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna karşılk ABD 0.5, Irak 3.9, Libya 2.8, İsrail 2.9 gibi ülkelerle de pazarımız genişleyebilir. Bu süreçte nitelikli ürünler üreten Türk firmalarımız kazançlarını artıracaktır. Diğer firmalarımızı mevcut potansiyellerini korumaya yönelik tedbirler alacaktır. Bu tedbirler içinde faiz artışı ile enflasyonu baskılamaya çalışarak güçlü dolara sebebiyet veren ABD'nin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu nedenle güçlü olan dolar karşısında alım gücümüzün zayıflayacağını unutmamalı ve borçlanma maliyetlerimizin artmaması için özellikle dolarla borçlanmaktan kaçınmalıyız. 2022 yılında üretim odaklı bir büyüme modelini seçen ülke olduk. 2023 yılında da katma değeri yüksek ve nitelikli ürünler üretmeyi hedefleyerek pazardaki yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı'na giden yol ise güçlü ekonomiden geçer."