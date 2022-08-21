Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.