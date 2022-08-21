Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor
Giriş Tarihi: 21.8.2022 12:48 Son Güncelleme: 21.8.2022 12:49

Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor

AA
Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

CGTN'nin haberine göre, Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi almayı hedefliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA