Yeniden değerleme oranı %36.2

2021
yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı aşağı çekme yetkisi bulunuyor. Başkan Erdoğan, daha önceki yıllarda bu yetkisini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı
), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.2 oranında artacak. Bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacak.