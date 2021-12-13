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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Yeniden değerleme oranında indirim şart

Yeniden değerleme oranında indirim şart
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında uygulanmasını istedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı için vergi, harç ve cezaların artışında kullanılacak yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 olduğunu anımsattı. Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 36.2 zamlanacağına işaret eden Palandöken, enflasyon ve döviz kurundaki artışın da maliyetleri artırdığını bildirdi.
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Yeniden değerleme oranında indirim şart
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