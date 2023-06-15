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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak

Yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması için 549 milyon dolar finansman sağlayacak.
Bankanın açıklamasına göre, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi Türkiye'de yenilenebilir enerjinin merkezi hükümet ve belediye tesislerinde kullanımını hızlandıracak.
Proje kapsamında ayrılan 549 milyon dolar finansman, kamu sektörünün öncü rol oynayarak yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye'de hızlanması ve ülkenin iklim değişikliği taahhütlerinin başarılması ve enerji güvenliğine katkı sunacak.
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Yenilenebilir enerji için 549 milyon dolarlık kaynak
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