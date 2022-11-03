Yenilenebilir enerji için 9 girişim yola çıkıyor

Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji teknolojileri üreten Kalyon PV geçtiğimiz aylarda, inovatif teknolojileri hayata geçirmek ve ekosistemi desteklemek amacıyla 'SolarUp Hızlandırma Programı'nı başlatmıştı. Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin dört aşamasının tek çatı altında toplandığı tesisiyle dünyada tek olan Kalyon PV, 'SolarUp Hızlandırma Programı ile uygulanabilir projelere kapılarını açtı. Programa yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen ve PoC (Proof of Concept/Konsept Kanıtlama) sürecine kalan 9 girişimin her biri, 50 bin TL tutarında PoC bütçesi ile desteklendi.Kalyon PV tarafından düzenlenen ve Viveka iş birliği ile yürütülen SolarUp Hızlandırma Programı, sektör ayrımı yapmaksızın, Sürdürülebilirlik, Güneş Enerjisi, Endüstri 4.0, Akıllı Makineler, Yeşil Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Malzemeler alanındaki ölçeklenebilir teknoloji çözümleri ile bir araya geldi. Ankara ve İstanbul'da düzenlenen toplantılarda ekosistem paydaşlarını bir araya getiren ve sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli hamlesini hayata geçiren programda, 9 girişim ile PoC sürecine devam ediliyor.