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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Yenilenebilir enerji ile büyüyor

Yenilenebilir enerji ile büyüyor
YENİLENEBİLİR enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ile öne çıkan Güriş Holding, kurulu RES gücü ile alanında Türkiye'nin en büyüğü oldu. Yenilenebilir enerji alanında yurtdışında 2 adet ve çatısı altındaki Mogan Enerji Holding ile yurt içinde 10 adet olmak üzere toplamda 12 adet rüzgâr enerji santrali bulunan Güriş Holding, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine önemli katkı sağlıyor. Şirketin sosyal sorumluluk alanındaki yatırımları da sürüyor. Holding yakın zaman önce Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni Kütahya'da açtı. Yamantürk Vakfı, yaptırdığı okullar ve üniversite öğrencilerine verdiği karşılıksız burslar ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.
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Yenilenebilir enerji ile büyüyor
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