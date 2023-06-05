Yenilenebilir enerji rekor büyüme gösterecek

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl 440 gigavatla rekor büyüme göstereceği ve bu artışın yüzde 65'inin güneş enerjisi santrallerinden sağlanacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi raporuna göre, politikaların hızlanması, yüksek fosil yakıtları ve enerji güvenliği endişelerine bağlı olarak, bu yıl yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artacak.Rapordaki ana senaryoya göre, yenilenebilir enerjide bu yıl beklenen 440 gigavatlık artış, yıllık bazda bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme olacak. Temiz enerjideki devreye alınacağı öngörülen yeni kapasite ise Almanya ve İspanya'nın toplam elektrik kurulu gücünün üzerinde. Güneş enerjisindeki yeni kapasite, bu yıl yenilenebilir enerjideki toplam kapasite artışının yüzde 65'ini oluştururken, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle özellikle çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumu büyümenin itici gücü olacak. Rüzgâr enerjisinde son birkaç yıldır yaşanan aksama bu yıl aşılacak ve karasal rüzgâr enerjisinde yüzde 70 artışla 107 gigavat ilave kapasite devreye alınacak. Böylece, rüzgâr enerjisinde tüm zamanların en yüksek kapasite artışı bu yıl görülecek.Bu kapsamda, gelecek yıl da ana senaryoda dünyada 450 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kapasitesi devreye girecek. Bu yıl ve 2024'teki öngörülen büyümeyle, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 4 bin 500 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasite, ABD ve Çin'in toplam elektrik kapasitesine eşit seviyede.Küresel rüzgâr enerjisi kurulu gücü geçen yıl itibarıyla ilave edilen 78 gigavatla toplam 906 gigavata ulaşırken, bu yıl içinde bu kapasitenin 1 teravata seviyesine ulaşması bekleniyor. 45 yıl önce Danimarka'da deneysel olarak başlatılan rüzgâr enerjisi sektörü bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli paya sahip bulunuyor. Geçen yıl küresel rüzgâr kapasitesinin önceki yıla göre yüzde 9 artmasıyla kapasite 1 teravata yaklaşırken, kurulu güç artışındaki ivmenin devam etmesiyle 2023-2027 döneminde toplam 680 gigavatın daha sisteme dahil edileceği öngörülüyor. Tüm gelişmeler yardımıyla geçen yıl küresel rüzgâr enerjisi kurulu gücüne ilave edilen 78 gigavatla toplam güç 906 gigavata ulaştı.