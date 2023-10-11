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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Yenilenebilir enerjide potansiyel yüksek

Yenilenebilir enerjide potansiyel yüksek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Teknolojik egemenlik ve düşük karbon enerjisi: Geleceğe bakmak" başlıklı oturumda konuştu. Türkiye'nin enerjide karbon nötre ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Bayraktar, "Öncelikle yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahibiz. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor" dedi. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 55'i yenilenebilir enerjiden geliyor ve bunu daha da artırmak istiyoruz. 2035'e kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde kurulu gücümüzü her yıl 5 gigavat artırmamız gerekiyor. Güneş ve rüzgârda ilave yenilenebilir enerji kurulumumuz 12 yılda 60 gigavata ulaşacak" ifadesini kullandı.

NÜKLEER İHTİYACI
Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa ettiğini belirten Bayraktar, "Uzun vadede nükleer enerjide en az 20 gigavat kurulu güce ihtiyacımız var. Akkuyu'nun kapasitesi 4.8 gigavat, ikinci ve üçüncü nükleer santrallere de ihtiyacımız var. Rosatom da Sinop'ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.
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Yenilenebilir enerjide potansiyel yüksek
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