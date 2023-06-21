Yerel seçime kadar 80 milyar $ bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda "reel faizi sıfırlamak" olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonominin yeni yönetimi tarafından hazırlıkları devam eden program, yeni ekip ve ulaşılması öngörülen hedefler şöyle:Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlere onay verdi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışının da son aşamada olduğu belirtiliyor. Erkan'ın bazı adayları değerlendirdiği ve kısa süre içinde bir seçim yapacağı öğrenildi. Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program, yol haritaları ve önlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde kamu bankalarının yöneticileri ile bir araya gelip brifing aldı. Şimşek'in, banka yöneticilerinin konulara hakimiyeti ile çözüm önerilerinden memnun kaldığı ve çalışmaya devam etmeyi düşündüğü bildirildi.Merkez Bankası'nın konumu yeni dönemde "oyun kurucu" olarak belirlendi ve adımların bu yönde atılacağı kaydedildi. İlk etapta, TL krediye erişimi rahatlatılması planlanıyor. Türkiye'nin ve küresel gelişmelerin güncel gereklerine göre hazırlanan programla Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın kademeli bir faiz artışı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Erkan, programın esas hedefinin sürecin sonunda reel faizi sıfıra indirmek olduğunu kamuoyuna duyuracak.ATILAN adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi, uluslararası finansal kuruluşların da yeni programa dair olumlu görüşler paylaşması, bu durumun da yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor. Uluslararası sermaye akışının başlaması ile birlikte yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sayede yatırım ve üretimin finansmanına soluk aldırılacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün gerçekleştirecekleri bir günlük çalışma ziyareti için dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.