Yerel yönetimde markanın adı: Mehmet Sekmen

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Başarı hikâyemizin ana fikri ve öznesi kuşkusuz Erzurum'a duyduğumuz sevgidir, aşktır. Elde ettiğimiz her bir başarı da Erzurum'un başarısıdır" dedi. 10 yılda elde edilen her bir ödülün Erzurum'un gelişim ve değişiminin birer sembolü olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Yatırım bütçesi kullanımında üst üste 5 kez birinci olduk. Hemen hemen her alanda Erzurum zirvede yer aldı. Pandemi ile mücadeleden üretim ve istihdam projelerine, çevre ve peyzajdan kentsel dönüşüme kısacası her alanda Erzurum'un adını zirveden hiç düşürmedik. Canım şehrimin bize verdiği destek, güç ve dua bizim başarılı olmamızı sağladı. Sonar Araştırma tarafından yapılan ankette de Cumhur İttifakımızın 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildik. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 9 kez Türkiye birincisi olduk. Yapılan bu son ankete de katılarak bize destek olan tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" kaydını düştü.

BAŞKAN SEKMEN ÖDÜLE DOYMUYOR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçtiğimiz günlerde kısa adı TÜMBİFED olan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Akademi, Bilim ve Kültür Ödül Töreni'nde de Erzurum'da hayata geçirdiği ekonomi ve istihdam içerikli projeler dolayısıyla "Yılın Yöneticisi" ödülüne layık görüldü. Çok sayıda seçkin davetli topluluğunun katıldığı gecede bir konuşma yapan Başkan Sekmen, "Bizleri bu güzel ödüle layık gören jürimizin tüm kıymetli mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evet birçok yükselen değerlere sahip olan cennet vatan Türkiye'nin lider kenti Erzurum; sosyolojik, ekonomik, stratejik ve kültürel yönüyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi konumundadır. Girişimcilik, bilimsel yenilik, inovatif düşünce, gelişim ve değişimi her zaman ön planda tutan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrimize kazandırdığı kurumsal kimlikle yenilik, farklılık ve kalitenin de simgesi olmuştur. Anadolu'nun önsözü olan bu güzel şehirde çağın bütün gereksinimlerini hayata geçirmeye çalışan bizler, şehrimize kazandırdığımız yatırım ve hizmetlerle Yeni Türkiye'nin yükselen değerleri arasında yer almanın çabası içerisindeyiz" dedi.

"ERZURUM'UN AK YATIRIMLARLA ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. 10 yılda 600'ü aşkın projenin kentte hayat bulduğu kaydeden Başkan Sekmen, "Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un çehresi AK Yatırımlarla bambaşka bir çehre kazandı" diye konuştu. Erzurum'da hayat bulan yatırımların kentin kalkınmasında bir lokomotif gücü teşkil ettiğini ifade eden Sekmen, şöyle devam etti: "Devlet Başkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezimiz, yine Liderimizin emriyle inşa ettiğimiz Miting ve Gösteri Alanımız, 'Korunan tarih ve dönüşen şehir Erzurum' ana fikriyle ülkemize örnek teşkil eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, tarihe açılan kapı: Kültür Yolu, Metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, Güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, Cami onarımı ve taziye evleri, Gölet ve Sulama Tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, Kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri, Doğu'nun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, binlerce okulun bakım ve onarımı, fidan üretim merkezleri, Asfalt, Beton Boru Üretim Tesisi, Agrega Üretim Tesisi ve Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisleri, Türkiye'nin en büyük sondaj platformu, mobil mezbahalar, tarım makineleri parkı, modern cenaze hizmetleri ve daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla birlikte Erzurum kalkınma ve gelişimde adeta çağ atladı."