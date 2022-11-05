’Yerelden Kalkınma Modeli’ meyvelerini veriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendi adını taşıyan OSB'de yer alacak sanayicilerle tanıştı, her birinin taleplerini tek tek dinledi, notlar aldı. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB, sadece Boğazlıyan'a değil, başta Sarıkaya, Yenifakılı, Çandır ve Çayıralan olmak üzere, Kayseri gibi çevre iller için de katma değer üretecek.
KÜLLİYEDE BOĞAZLIYAN ZİRVESİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi zirvesi yapıldı. Külliyedeki Selçuklu salonunda düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın yanı sıra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan ile 23 yatırımcı iş adamı katıldı.
BAZI TESİSLER 2023 YILINDA FAALİYETE GEÇECEK
Yozgat Valisi Ziya Polat, 2023 sonu itibarıyla tesislerin tamamının temelinin atılmış olacağını belirtti. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Fuat Oktay organize Sanayi bölgesinin Türkiye'nin en hızlı ilerleyen Organize Sanayi Bölgesi olduğunu dile getirdi. 2019 Eylül'ü itibarıyla yer belirlemesi yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Coşar, bazı tesislerin 2023 içerisinde faaliyete geçeceğini vurguladı.
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan, OSB'de yer alacak sanayicilerin planlamalarını yaptıklarını ifade ederek, OSB ile bölgede ticari hareketliliğin artacağını kaydetti.
CUMHURHURBAŞKANI YARDIMCISI TEK TEK DİNLEDİ NOT ALDI
Boğazlıyan'da kurulan Fuat Oktay organize sanayi bölgesine ilişkin bir sunumun da gerçekleştirildiği toplantıda, yatırımcı firmaların toplam yatırım özetleri, ihracat, ciro ve yatırım hedefleri ile hedef istihdam sayıları ele alındı. Ardından Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak yatırımcılar kendilerini ve firmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütün yatırımcıları tek tek dinledi, ihtiyaçlarını sordu. Gerektiği noktada her türlü desteği vereceğinin altını çizdi. İlk sözü alan Yağız tekstil; OSB'deki tesislerinin tamamlanıp faaliyete geçtiği takdirde, 5 Bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını, nakliye ve diğer etkileşimlerle birlikte bu sayının daha da artacağını belirtti.
KİLİT SAVUNMA ÜRÜNLERİ YOZGAT'TA ÜRETİLECEK!
Boğazlıyan OSB'de tesis kuracak olan teknoloji firması MTK Teknolojinin Genç Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, halen farklı illerdeki tesislerinde, başta Baykar ve Aselsan olmak üzere savunma sanayii için hayati öneme sahip ürünler ürettiklerini, ancak bazı parça ithalatlarında gümrük sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Mevzuatta yeri olmayan ürünlerin gümrük kapılarında bürokratik engele takıldığını duyan Fuat Oktay, bu konuda doğrudan Ticaret Bakanıyla irtibata geçebileceğini, Savunma Sanayinde yerli ve milli olma noktasında en ufak bir aksamanın olmaması gerektiğinin altını çizdi.
Uyar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Tüzer, Boğazlıyan OSB'de Savunma Sanayi için Lazer Dedektörü üretmeyi planladıklarını, böylece ülkemizi büyük bir ithalat yükünden kurtarmakla kalmayıp, bu ürünleri yurtdışına ihraç ederek, Türkiye'yi dünyada lazer dedektörü üretebilen 6. Ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
OSB'NİN ŞERBETİ HATAY'DAN
Fuat Oktay OSB'de yerini alacak firmalardan biri de Hatay Asi künefeleri olacak. Hatay Asi künefelerinin genç Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Mustafa Görgen, Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de kuracakları tesiste 120 personel istihdam edeceklerini, bu 120 personelin Yüzde 95'inin ise kadın olacağını belirtti. "Fuat Oktay OSB'yi Hatay Şerbetlendirecek" diyen Görgen, şimdiden Sarıkaya'daki çiftçiler ile günlük 50 ton un ve 15 ton süt alımı için anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti. "Yozgat'ın meşhur Hatay künefesi" sloganını kullandı.
"AMBALAJ TEŞVİK KAPSAMINA ALINSIN"
Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak firmalardan biri de Kayseri Şeker olacak. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ambalaj ve paketlemenin maliyetleri çok artırdığını, bu maliyetlere bir şekilde teşvik sağlanması talebinde bulundu. Diğer sanayicilerin de desteklediği bu talebi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay not aldı.
KENEVİRE YASAL ALTYAPI MÜJDESİ!
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kenevire yasal altyapı müjdesi de geldi. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak olan Çelikel Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Türkmen, kenevir hasat makinesi ürettiklerini söyleyince, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay araya girerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatları doğrultusunda, kısa süre içinde kenevir üretimine yasal altyapı sağlanması için girişimlere başlanacağı açıkladı. Bunun üzerine Akpak kutu adına toplantıya katılan Barış Demirel, ürettikleri kutu ve ambalajlar için kağıdı yurtdışından getirdiklerini, firmalarının kurucusu Haluk Öztürk'ün Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kenevirin GDO'su ile oynanarak, hızlı bir şekilde kağıda döndürülebildiğini, kenevirin kağıt üretimi için de verimli bir ürün olduğunu söyledi.
GIDA, ENDÜSTRİ, SAVUNMA SANAYİ TESİSLERİ KURULACAK
Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde Gedaş dondurulmuş patates üretecek. Üreteceği patatesleri de çevre ilçelerden alarak, Yozgatlı çiftçiye gelir kapısı olacak. CO Paper firmasının kadın girişimci olarak önemli başarılara imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Aknur, pandemide maske üreterek başladığı sanayicilik hayatında oldukça ilerlediğini, Fuat Oktay OSB'deki yeri ile işlerini büyütüp, kadınların işgücü içindeki yerini genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Kivi Teknoloji firmasının genç Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Ergün, yazılımcıların yurtdışındaki cazip imkanlar nedeniyle ülkemizde kalmak istemediğini belirterek, bunu tersine çevirmek için Dolarla maaş vermek zorunda kaldıklarını, yüksek gelir vergisinden yakındı ve bu anlamda muafiyete ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Coşanlar tarım ürünleri, ODT sıvı kahve, Tek Maya, Kayserili tekstil, Eren Ambalaj, Heka Ankara, MMG Gıda, Simtek Otomasyon, Kazım Selvi ambalaj, Koral Yazılım Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak diğer firmalar olarak toplantıya katıldı.
9 BİN 690 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANACAK, TÜRKİYE İÇİN KATMA DEĞER ÜRETECEK
Gıda, tekstil, makine, organik kimya, ambalaj, otomasyon, metal sanayi gibi sektörlerden 26 firmanın yer alacağı Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'nin ilk etapta bin 685, toplamda 9 bin 690 kişiyi istihdam etmesi hedefleniyor. Toplam imar alanı bin 70, sanayi parseli 650 dönüm olan ve alan doluluk oranı yüzde 95,4'e ulaşan sanayi bölgesindeki yatırımlardan toplam 528 milyon Dolar ciro ve toplam 245 milyon Dolarlık yıllık ihracat bekleniyor.
GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GÖRDÜM
Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan'daki Fuat Oktay organize sanayi sitesinin kurulumunu yakından takip ettiğini, sadece Boğazlıyan değil, çevre ilçelerden ve illerden gelen yatırımcılarda girişimcilik ruhunu gördüğünü, OSB için büyük mesafe kat edildiğini söyledi. Yatırımcılarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Toplantı birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.