’Yerelden Kalkınma Modeli’ meyvelerini veriyor

OSB'NİN ŞERBETİ HATAY'DAN

Fuat Oktay OSB'de yerini alacak firmalardan biri de Hatay Asi künefeleri olacak. Hatay Asi künefelerinin genç Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Mustafa Görgen, Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de kuracakları tesiste 120 personel istihdam edeceklerini, bu 120 personelin Yüzde 95'inin ise kadın olacağını belirtti. "Fuat Oktay OSB'yi Hatay Şerbetlendirecek" diyen Görgen, şimdiden Sarıkaya'daki çiftçiler ile günlük 50 ton un ve 15 ton süt alımı için anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti. "Yozgat'ın meşhur Hatay künefesi" sloganını kullandı.

"AMBALAJ TEŞVİK KAPSAMINA ALINSIN"

Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak firmalardan biri de Kayseri Şeker olacak. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ambalaj ve paketlemenin maliyetleri çok artırdığını, bu maliyetlere bir şekilde teşvik sağlanması talebinde bulundu. Diğer sanayicilerin de desteklediği bu talebi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay not aldı.

KENEVİRE YASAL ALTYAPI MÜJDESİ!

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kenevire yasal altyapı müjdesi de geldi. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak olan Çelikel Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Türkmen, kenevir hasat makinesi ürettiklerini söyleyince, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay araya girerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatları doğrultusunda, kısa süre içinde kenevir üretimine yasal altyapı sağlanması için girişimlere başlanacağı açıkladı. Bunun üzerine Akpak kutu adına toplantıya katılan Barış Demirel, ürettikleri kutu ve ambalajlar için kağıdı yurtdışından getirdiklerini, firmalarının kurucusu Haluk Öztürk'ün Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kenevirin GDO'su ile oynanarak, hızlı bir şekilde kağıda döndürülebildiğini, kenevirin kağıt üretimi için de verimli bir ürün olduğunu söyledi.

GIDA, ENDÜSTRİ, SAVUNMA SANAYİ TESİSLERİ KURULACAK

Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde Gedaş dondurulmuş patates üretecek. Üreteceği patatesleri de çevre ilçelerden alarak, Yozgatlı çiftçiye gelir kapısı olacak. CO Paper firmasının kadın girişimci olarak önemli başarılara imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Aknur, pandemide maske üreterek başladığı sanayicilik hayatında oldukça ilerlediğini, Fuat Oktay OSB'deki yeri ile işlerini büyütüp, kadınların işgücü içindeki yerini genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Kivi Teknoloji firmasının genç Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Ergün, yazılımcıların yurtdışındaki cazip imkanlar nedeniyle ülkemizde kalmak istemediğini belirterek, bunu tersine çevirmek için Dolarla maaş vermek zorunda kaldıklarını, yüksek gelir vergisinden yakındı ve bu anlamda muafiyete ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Coşanlar tarım ürünleri, ODT sıvı kahve, Tek Maya, Kayserili tekstil, Eren Ambalaj, Heka Ankara, MMG Gıda, Simtek Otomasyon, Kazım Selvi ambalaj, Koral Yazılım Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de tesis kuracak diğer firmalar olarak toplantıya katıldı.

9 BİN 690 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANACAK, TÜRKİYE İÇİN KATMA DEĞER ÜRETECEK

Gıda, tekstil, makine, organik kimya, ambalaj, otomasyon, metal sanayi gibi sektörlerden 26 firmanın yer alacağı Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'nin ilk etapta bin 685, toplamda 9 bin 690 kişiyi istihdam etmesi hedefleniyor. Toplam imar alanı bin 70, sanayi parseli 650 dönüm olan ve alan doluluk oranı yüzde 95,4'e ulaşan sanayi bölgesindeki yatırımlardan toplam 528 milyon Dolar ciro ve toplam 245 milyon Dolarlık yıllık ihracat bekleniyor.

GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GÖRDÜM

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan'daki Fuat Oktay organize sanayi sitesinin kurulumunu yakından takip ettiğini, sadece Boğazlıyan değil, çevre ilçelerden ve illerden gelen yatırımcılarda girişimcilik ruhunu gördüğünü, OSB için büyük mesafe kat edildiğini söyledi. Yatırımcılarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Toplantı birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.