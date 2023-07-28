‘Yerinde Dönüşüm’ projesine tam destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'e son günlerde sık sık "teşekkür telefonu" geliyor. Afet bölgesinde yıkılan konutunu ve işletmesini yerinde inşa etmek isteyenlere hibe desteği ile faizsiz kredi imkânı sunan "Yerinde Dönüşüm" projesine övgüler yağdıran depremzedeler, duygu dolu mesajlarını çağrı merkezi personellerine iletiyor. 17 Temmuz'da hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesi ile afet bölgesinde konutunu yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira, işletmesini yerinde yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe desteği sağlanıyor. Bunun yanı sıra yapıların genişliğine göre faizsiz, 10 yıl vadeli ve 2 yılı geri ödemesiz kredi seçenekleri de sunan finansman paketi, depremzedelerden yoğun ilgi gördü. Proje hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin ilk tercihi ise ALO 181 Çağrı Merkezi oldu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerini iletti.Afet bölgesindeki 11 ilin daha hızlı ayağa kalkmasını sağlayacak olan proje, konutlarını yerinde inşa etmek isteyen vatandaşların maddi yükünü de önemli oranda hafifletecek. Hattı arayan vatandaşlar, "Bu proje olmasa memleketime dönemeyecektim", "Devletimize ne kadar minnettar olsak azdır", "Bu proje umutlarımızı yeşertti", "Her gece namaza kalkıp devletimize dua ediyorum" ifadeleriyle personeli duygulandırdı.