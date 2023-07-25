Yerinde dönüşüme başvuru 100 bine ulaştı

Çevreve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk temelin cumartesi günü Malatya atılacağını söyledi. Özhaseki, "Projeye yapılan başvurular 100.000'e ulaştı. 86.833'ü konut, 13.167'si işyeri. Şehir merkezlerini canlandıracağız, en az 140 alt sektörü harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Şehir merkezlerinde yapılaşma olup olmayacağını yönelik açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Şehir merkezlerinde projelerimiz hazır. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin artı 4 katı geçmeyecek" dedi.İstanbul'un kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptıklarını belirten Özhaseki, çalışma için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyeyi de davet ettiklerini belirtti. Çalışma grubunda fikirlerin toplanacağını aktaran Özhaseki, "Bakanlıkta büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Bir çalışma grubu oluşturulacak. 1-2 ay içerisinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur" dedi. Özhaseki, açıklamasında fahiş kira sorununa da değinerek, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi" dedi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "cezai müeyyide" konusunu ise Adalet Bakanlığı'nın çalıştığını söyledi.ULUSLARARASI camiadan destek vermek isteyenlerin de olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Suudi Arabistan, depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyor. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Çalışmamızı yürütüyoruz" dedi