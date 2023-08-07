Yerinde Dönüşüm’e başvuru 155 bini aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini hatırlatan Özhaseki, "İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız" dedi.Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruların her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Özhaseki, "Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. Bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezlerinde 536 bin 729 ve kırsalda 143 bin 271 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi inşa edilmesi hedefleniyor.