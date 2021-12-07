‘Yerine koyamam’ paniğiyle %100 zam

Giriş Tarihi: 8.12.2021

Kurdaki artışı ranta çevirme telaşına düşen fırsatçılar yine işbaşında. Sattığı malı daha yüksek bir bedelden yerine koyacağını bahane eden bazı işletmeler, ucuza aldıkları malların bile fiyatlarını yüzde 100’den fazla artırıyor