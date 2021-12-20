Yerli ağır makineli tüfek yok satıyor

İlk kez yüzde 100 yerli ve milli olarak üretilen ağır makineli ve uçaksavar Canik M2, çıkar çıkmaz yıllık kapasitesini doldurdu. Bu kalibre üretim yaparak dünyada ilk beşe giren Türkiye'ye, Türki Silahlı Kuvvetleri
ve yurtdışından 2 binin üzerinde sipariş geldi. Milli uçaksavara Afrika
, Asya
ve Ortadoğu
'dan sipariş yağdı.
ÜÇ ALANDA KULLANIM
Canik markasının bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü Utku Aral, M2 tüfeğinin rakipleri ile aynı fiyatta olmasına rağmen bir çok özelliği ile ön plana çıktığını belirtti. 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı
ile sözleşme yaptıklarını ve yerlileştirme konusunda adımlar attıklarını belirten Utku Aral, "Üç buçuk yıllık sürecin ardından yüzde 100 yerli ve milli üretim yapmayı başardık. Hava, kara ve denizde sahada. Birçok helikopterde 400 mermi kapasiteli olarak kullanılabiliyor. Blackhawk ya da Hürkuş'a entegre edilebiliyor. 46 metre üzeri büyük gemilerimizin kendini korumasında da kullanılıyor. Altay tankı ve diğer zırhlı araçlarda kullanılabiliyor" dedi. Doğru bir optik sistemle altı kilometreye kadar menzile ulaştıklarını belirten Aral, "Kendi ülkemizin ihtiyaçları kadar yurtdışı piyasalar da önemli bizim için. Ciddi bir ihracat satışı olacak. Filipinler
'le de Peru
şu anda Türkiye Cumhuriyeti
'nde 850 adetlik bir kontratımız var. Bunun dışında Türkiye'nin en büyük kara araçları firmaları da ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda bin 250 adet imzalanmış kontratımız var. Ortadoğu ve Asya'da ciddi büyük projeleri de konuşuyoruz. Azerbaycan
'a da ilk sevkiyatları yaptık. Kuveyt
ve Azerbaycan'da kullanılmaya başlandı. Çok yakın bir zamanda Irak ve Nijerya'da da kullanılacak" diye konuştu.
DAHA BÜYÜK KALİBRE DE GELİYOR
DÜNYADA uçaksavarın üretimini yapan sadece dört şirket var ve Türkiye bu alanda beşinci ülke oldu. 12.7 mm ve 50 kalibre olan silahın üretiminin ardından daha yüksek kalibreli üretimler için de kollarını sıvadıklarını belirten Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, "Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarımız sürecek. Bir sonraki hedefimiz top statüsü dediğimiz daha yüksek kalibrelerde üretime geçmek. 600 ve 850 atım hızına sahip versiyonlarından sonra bin 100 atım versiyonunu da sergileyeceğiz. Uçaksavarın paraşütle atlayıp görev icra edecek kadar ağırlıkları düşürülmüş ve aksesuarlarla desteklenmiş yeni versiyonları üzerine de çalışıyoruz" dedi.
RAKİPLERİ İLE FİYATI AYNI
Silahın sabitlenmesi için piyade ve araçlarda kullanılan tripodların 20 kiloyu aştığını da belirten Utku Aral, "Biz farklı malzemeler ile tamamen yerli üretimli 8 kilo ağırlığında bir tripod ürettik. Ayrıca en büyük sorunlardan biri olan suya karşı da özel bir koruması var. Paslanmayı önlemek özellikle denizde en uğraştıran konu. Bunun dışında teknolojik özellikleri ile de silahımız ön plana çıkıyor. Yabancı rakipleri ile de fiyatı aynı. Bizim ihracatımızın da oldukça büyük bir parçası haline geldi" diye konuştu.