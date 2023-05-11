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Giriş Tarihi: 11.5.2023 14:01 Son Güncelleme: 11.5.2023 14:03

Yerli araç TOGG Kınık'ta ilgi odağı oldu

1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişiminden 60 yıl sonra, Türkiye’nin yerli otomobil markası olan TOGG tanıtım çalışmaları kapsamında İzmir Kınık'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

ERTAN GÜRCANER
Yerli araç TOGG Kınık’ta ilgi odağı oldu

Hükümet Konağı önüne getirilen TOGG Kınık'ta 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. "Anadolu kırmızısı" rengi olarak geçen araca büyük ilgi gösterenler TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de hatıra fotoğrafı çektirirken TOGG'un Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek; "Ülkemizin gururu olan TOGG, bugün Kınık'ımızda. Vatandaşlarımız da daha yakından görmek için burada bizimleler. Gerçekten de muhteşem bir otomobil.

Kullanımı son derece keyifli ve konforlu. Tamamen milli ve yerli olan otomobilimiz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, emeği geçen iş insanlarımıza, mühendislere ve herkese kalpten teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca TOGG'un belediye hizmet aracı olmasıyla ilgili Kınık Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısında meclis üyelerinin de oy birliği ile karar alındı.

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Yerli araç TOGG Kınık'ta ilgi odağı oldu
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