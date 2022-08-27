Yerli cep telefonu üretimi 7 kat arttı

Türkiye'de cep telefonu üretimi,2021'de, bir öncekiyıla göre yüzde767.43 artarak 6 milyon904 bin 630'a yükseldi.2021'de toplam14 milyon 694 bin 210elektronik kimlik belgelicihaza ait 23 milyon788 bin 263 UluslararasıMobil Cihaz Kimliği(IMEI) Mobil Cihaz KayıtSistemi'nde (MCKS) kayıtaltına alındı.2021'de bir önceki yılaoranla ithal edilen cihazsayısı yüzde 38.26 düştü.Yerli cep telefonu üretimindekikalite ve kapasiteartışı, 2021 itibarıyla globalfirmaların Türkiye'de üretimebaşlaması rakamlarada yansıdı. 2020'de toplam1 milyon 120 bin 129 IMEInumarası imalatçı başvurusuile kayıt altına alınırken2021'de bu rakam yüzde946.91 artarak 11 milyon726 bine çıktı.