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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Yerli cep telefonu üretimi 7 kat arttı

Yerli cep telefonu üretimi 7 kat arttı
Türkiye'de cep telefonu üretimi, 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 767.43 artarak 6 milyon 904 bin 630'a yükseldi. 2021'de toplam 14 milyon 694 bin 210 elektronik kimlik belgeli cihaza ait 23 milyon 788 bin 263 Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıt altına alındı. 2021'de bir önceki yıla oranla ithal edilen cihaz sayısı yüzde 38.26 düştü. Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla global firmaların Türkiye'de üretime başlaması rakamlara da yansıdı. 2020'de toplam 1 milyon 120 bin 129 IMEI numarası imalatçı başvurusu ile kayıt altına alınırken 2021'de bu rakam yüzde 946.91 artarak 11 milyon 726 bine çıktı.
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Yerli cep telefonu üretimi 7 kat arttı
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