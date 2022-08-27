Yerli cep telefonu üretimi 7 kat arttı

Türkiye'de cep telefonu üretimi,
2021'de, bir önceki
yıla göre yüzde
767.43 artarak 6 milyon
904 bin 630'a yükseldi.
2021'de toplam
14 milyon 694 bin 210
elektronik kimlik belgeli
cihaza ait 23 milyon
788 bin 263 Uluslararası
Mobil Cihaz Kimliği
(IMEI) Mobil Cihaz Kayıt
Sistemi'nde (MCKS) kayıt
altına alındı.
2021'de bir önceki yıla
oranla ithal edilen cihaz
sayısı yüzde 38.26 düştü.
Yerli cep telefonu üretimindeki
kalite ve kapasite
artışı, 2021 itibarıyla global
firmaların Türkiye'de üretime
başlaması rakamlara
da yansıdı. 2020'de toplam
1 milyon 120 bin 129 IMEI
numarası imalatçı başvurusu
ile kayıt altına alınırken
2021'de bu rakam yüzde
946.91 artarak 11 milyon
726 bine çıktı.