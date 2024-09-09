Yerli gazımız 2.6 milyon eve girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı açılışına katıldı. Bayraktar, "Kendi enerjisini yenilenebilir ve yerli kaynaklarından karşılayan; bu ekipmanları kendisi üreten, kendi mühendisleri, teknisyenleri olan bir ülke olarak Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içerisindeki karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefini hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Bakan Bayraktar, "Sizler Türkiye'nin enerjisine enerji katacak gençlersiniz. Sizlerle iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin büyük bir rüzgâr ve güneş potansiyeli olduğunun altını çizerek, "Türkiye aynı zamanda jeotermal potansiyeli olan bir ülke ve son 15-20 yılda biz Türkiye olarak dünyada rüzgâr ve güneş kurulu güçte 11'inci sıraya geldik. Daha ileri gitmemiz lazım, çünkü ülkemizin böyle bir potansiyeli var" diye konuştu. Bayraktar şöyle devam etti: "Enerjimizi rüzgâr ve güneşten sağlamakla kalmamamız lazım. Bu teknolojileri de kendimiz üretmemiz lazım."Bayraktar, Türkiye'nin Gabar'da en kaliteli petrolünü, en yüksek oranda üretmeye başladığını ifade ederek, "Günde yaklaşık 47 bin varil oradan petrol üretiyoruz" dedi. Bayraktar, bunun yanı sıra Karadeniz'de, Sakarya Doğalgaz Sahası'nda yaklaşık 2.6 milyon eve yetecek kadar doğalgaz üretmeye başladıklarını vurguladı.Enerji Bakanı Bayraktar şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz doğalgazı kendi mühendislerimizle aramaya karar verdiğimizde bize dediler ki 'yapamazsınız, çok zor bir iş.' Zonguldak'ta karadan 170 kilometre açık denizde ve deniz derinliğinin 2 bin 100 metre yani 2 kilometreden fazla olduğu bir noktada deniz tabanına ulaşıyoruz. Biz istikrarlı bir şekilde çalışırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok."Türkiye'nin enerjisini verimli kullanan bir ülke olmak durumunda olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye olarak evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, her yerde verimli enerji kullanan bir ülke olmak durumundayız. 70 yıllık rüyamız olan bir başka çevreci enerjiyi; nükleeri devreye aldığımızda Türkiye yoluna çok büyük bir güç ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben bu anlamda hepinize güveniyorum. Bu okul çok özel bir okul. Ülkemizin geleceği için siz gençlere büyük bir ihtiyaç var. Hepinize inanıyoruz. Sizde de bu inanç ve kararlılık lütfen çok güçlü bir şekilde olsun."