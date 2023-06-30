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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Yerli kara sığırına teşvik

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Yerli kara sığırına teşvik
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretimin korunması için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, yerli sığır ıslahı ilk kez halk eliyde yapılacak.
Yerli sığır ırklarından olan Yerli Kara'lar üzerinden yetiştiriciye destek verilecek.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Ankara'da Yerli Kara sığırlarında başlatılacak. Projedeki anaç sığır başına 2 bin lira, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yerli sığır ırklarında yapılacak olan ıslah projesi ile hem yerli genetik kaynaklar korunmuş olacak, hem de süt ve et gibi verim kabiliyetleri artırılacak.
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Yerli kara sığırına teşvik
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