Yerli kara sığırına teşvik

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretimin korunması için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, yerli sığır ıslahı ilk kez halk eliyde yapılacak.Yerli sığır ırklarından olan Yerli Kara'lar üzerinden yetiştiriciye destek verilecek.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Ankara'da Yerli Kara sığırlarında başlatılacak. Projedeki anaç sığır başına 2 bin lira, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yerli sığır ırklarında yapılacak olan ıslah projesi ile hem yerli genetik kaynaklar korunmuş olacak, hem de süt ve et gibi verim kabiliyetleri artırılacak.