Yerli kripto para borsasından 2025 yılına dair kapsamlı bir değerlendirme

Kripto para ekosistemi için hızlı başlayan 2025'in ilk aylarında gözler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek ikincil düzenlemelere çevrilmişken, yerli kripto para borsaları 2025 yol haritalarına son şeklini verdi. Türkiye'de üçüncü yılını "herkes için güvenli ve sağlam bir çatı" manifestosuyla kutlayan yerli kripto para borsası CoinTR, 2024'e ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 planlarını paylaştı.

2024'ün kripto varlıklar için hızlı bir yıl olduğunu vurgulayan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, "ETF onaylarıyla başlayan, Bitcoin yarılanması ve kurumsal Bitcoin yatırımlarıyla devam eden 2024'ün son belirleyicisi, tekrar ABD Başkanı seçilen Trump'ın Bitcoin dostu yaklaşımı oldu. 20 Ocak'ta göreve başlayacak Trump'ın kripto varlıklar konusunda atacağı adımlar, 2025'e yön verecek. Özellikle ABD'nin Bitcoin'i rezerv varlık olarak kabul etmesi durumunda Bitcoin için yeni bir dönem başlayacak" dedi.

"Kriptoya yatırım yapanlar birikimlerini hem koruyor hem büyütüyor"

Türkiye'nin küresel kripto para benimsemesi açısından bölgesinin lideri olduğunu, dünya çapında ise 11. sırayı koruduğunu belirten Ali Eşelioğlu, "Küresel raporlar Türkiye'de kullanıcı sayısının yıl bazında arttığını gösteriyor. Türkiye'de yatırımcılar, birikimlerini dış şoklara karşı korumak için kripto varlıkları bir alternatif yatırım aracı olarak değerlendiriyor. 2023'ten bu yana yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanın Bitcoin olması da kripto sahipliğini destekliyor. Kripto varlıklara yatırım yapanlar birikimlerini hem koruyor hem de büyütüyor. Özellikle genç kitle, kripto varlıkları anonim olması, merkeziyetsiz yapısı ve ileri teknolojisi sebebiyle tercih ediyor" dedi.

2024'ün kripto varlıkların ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının düzenlenmesi açısından da dönüm noktaları içerdiğini hatırlatan Ali Eşelioğlu, "Avrupa'nın blok çapındaki yasası MiCA 2024'ün son günlerinde yürürlüğe girdi. Türkiye de 2024'te bölgesine örnek teşkil eden adımlar atarak regülatif çerçeveyi yasalaştırdı. Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki değişimi 2025'in başlarında yürürlüğe girmesi beklenen ikincil düzenlemeler izleyecek. Türkiye'de regülasyonlarla yatırımcının en üst seviyede korunduğu bir yapı kurulmaya çalışılıyor. Regülasyonların tamamlanmasıyla özellikle yatırımcının kafasında gri alanların ve soru işaretlerinin kalmayacağına inanıyoruz. Yatırımcılar, şartları yerine getiren, lisans sürecini tamamlayan, kripto varlık sağlayıcılar üzerinden güvenle yatırım yapabilecek. CoinTR olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana %100 uyum taahhüdüyle faaliyet gösteriyoruz. Bugün de SPK uyumlu bir yerli kripto para borsası olarak uyum taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kripto okuryazarlığının artmasını önemsiyoruz"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama sürecinde Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alan Bitget Türkiye'yi satın aldıklarını paylaşan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu,

"Hem Türkiye'de hem de bölge ülkelerde ses getiren bu hamle, CoinTR'nin kullanıcı tabanını büyüttü ve Bitget Türkiye kullanıcıları yatırımlarına kesintisiz bir biçimde devam edebildi. 2024'te attığımız en önemli stratejik adımlardan biri olan bu satın almanın ardından kusursuz bir geçiş süreci yürüterek yatırımcıların CoinTR'nin günden güne gelişen kullanıcı dostu platformlarından kripto alım satım işlemlerini sürdürebilmelerine olanak sağladık" diye konuştu.

Öncü şirketlerin sektörünün tanınmasına, benimsemenin artmasına ve teknolojinin doğru anlaşılmasına karşı sorumluluğu olduğunu dile getiren Ali Eşelioğlu, "CoinTR olarak kripto para okuryazarlığını çok önemsiyoruz. Türkiye'de Finansal Okuryazarlık Derneği'ne (FODER) üye olan ilk ve tek kripto para borsasıyız. Kurulduğumuz günden bu yana da bu alanda birçok işbirliğine imza attık ve pek çok kurum ve kuruluşla farkındalık eğitimleri düzenledik. Önümüzdeki dönemde de özel sektör ve kamu bileşenleriyle bu alanda projelere, eğitimlere devam ederek uzmanlığımızı aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

"2025 için hedeflerimiz büyük"

2024'ün CoinTR için tüm yapı taşlarının bir bir, özenle yerleştirildiği ve iddialı büyüme planı için tüm stratejik adımların titizlikle atıldığı bir yıl olduğunu belirten CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"CoinTR, sermaye piyasalarını bilen, Türkiye'nin önde gelen bankalarında deneyimli olan, bürokrasi disiplinini benimsemiş güçlü bir liderlik kadrosu tarafından yönetiliyor. CoinTR'nin en güçlü yönleri yalnızca bununla da sınırlı değil. Güçlü platformumuzla hem mobilde hem de web'de yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yatırım araçlarını sunuyor, Türk Lirası işlem desteğini 250'den fazla kripto varlıkta sağlıyoruz. Kolay Al/Sat ekranımızla birkaç adımda kripto alım satımını olanaklı kılıyoruz. 2024'te marka kimliğimizi yenileyerek "kriptonun güvenli noktası" sloganının benimsedik. 2025 için iddialı büyüme hedefleri belirledik. Netleşen regülasyonla faaliyetlerimize hız vermeye, hem dijitalde hem de fiziksel alanlarda kullanıcılarımızla bir araya gelmeye, topluluğumuzu günden güne güçlendirmeye devam edeceğiz."

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