Yerli lokomotif Eskişehir-5000 raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinde sona yaklaştıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir-5000 projesinin test sürecinin devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Eylül ayı içerisinde lokomotifimizi raylara indirmeyi planlıyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Eskişehir fabrikasında geliştirilen 5 megavat gücündeki lokomotifin hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapabileceğini ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikasına sahip olacağını belirtti. Uraloğlu, "Türk mühendisliğiyle tasarlanan Eskişehir-5000 projemizde 115 yerli firma ile iş birliği yaparak yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık. Seri üretimde bu oran yüzde 80'e ulaşacak. Bu sayede demiryolu sektöründeki dışa bağımlılığın önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.