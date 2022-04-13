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Giriş Tarihi: 13.4.2022 15:15 Son Güncelleme: 13.4.2022 15:23

Araç sahipleri dikkat! Yerli ve milli yeni sistem Ağrı'da kullanılmaya başlandı

AA
Araç sahipleri dikkat! Yerli ve milli yeni sistem Ağrı’da kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Ağrı'da hız ihlali yapan araçları tespit etmek üzere İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin hizmetine sunuldu.

Daha önce başka illerde de kullanılan, yerli imkanlarla geliştirlen ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS cihazıyla, hız ihlali yapan araçların ihlal görüntüleri anlık olarak araç içindeki tablet üzerinden izlenebiliyor.

Gece uygulama yapabilme imkanını da sunan MTS, trafik denetim ve uygulamalarında, eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabiliyor.

Milli ve özgün olarak geliştirilen cihazla, araçların hız, şerit ve sınıfı, yer, zaman ile tarih bilgileriyle takip ediliyor ve hız ihlali yapan araçların ilgili bilgileriyle kayıtları oluşturuluyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen gece gündüz kullanılabilen, şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilme imkanı sağlayan cihazla aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibi yapılabiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Yerli ve milli yeni sistem Ağrı'da kullanılmaya başlandı
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