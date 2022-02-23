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Giriş Tarihi: 23.2.2022 11:36

Yerli mobil hız tespit sistemi Mersin'de

AA
Yerli mobil hız tespit sistemi Mersin’de

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli olarak üretilen radar sistemini kullanmaya başladı. Karlı ve sisli havalarda da kullanılabilen cihazın, hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarını azaltması bekleniyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.

Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.

Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor.

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Yerli mobil hız tespit sistemi Mersin'de
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