Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor
Giriş Tarihi: 21.4.2022

Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor
AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.

MÜLKİYET HAKKI VERİLECEK
Endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması koşuluyla mülkiyet devri yapılacak. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan karşılanması sağlanacak. Mevcut endüstri bölgelerinde bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanıyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA