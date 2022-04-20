Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor

AKParti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.Endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması koşuluyla mülkiyet devri yapılacak. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan karşılanması sağlanacak. Mevcut endüstri bölgelerinde bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanıyor.