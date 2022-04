Yerli otomobil en iyi işveren oldu

Türkiye'ninotomobili Togg, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girdi. Şirket, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini, 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası ile tescilledi. Great Place to Work Enstitüsü'nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg'un yüksek güven kültürüne sahip bir işyeri olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, çalışanların değerlendirmeleri ile güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu bakımından şirket uygulamalarını ve yaşatılan kültürü mercek altına alıyor. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak listede yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg'da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz. Günümüzde pek çok firma bu çevik yapıya dönüşmeye çalışıyor. Biz ise bu yapının içine doğduk. Bizim için kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü önem taşıyor" dedi.