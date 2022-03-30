Yerli otomobil TOGG Ankara’da ilk kez görücüye çıktı: 81 ilin tamamında hızlı şarj istasyonu kurulacak

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" dün ATO Cogresium'da başladı. Bugünde devam edecek olan fuarın açılışında konuşan Bakan Varank, dünyanın ilk iklim değişikliği fuarının bu zirve kapsamında kurulduğunun altını çizerek, İstanbul'daki tanıtımının ardından Ankara'da ilk kez görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilişkin bilgi verdi. SUV tipi C segmenti aracı fuar alanına gelenler merakla incelerken, buna dikkat çeken Varank, "Fuarın yıldızı doğuştan elektrikli ve otonom araç TOGG olacak. TOGG bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olacak" dedi.

"KOCAELİ'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ BAŞLIYOR"

Türkiye'nin otomobili projesi TOGG'un yeşil dönüşümün de öncüsü olacağını belirten Varank, "Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. TOGG'un piyasaya çıkmasıyla bu alandaki farkındalık çok daha artmış olacak. Ayrıca TOGG ile beraber küresel markaların da ülkemizdeki elektrikli araç yatırımlarını tam gaz devam ettirdiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Ford Otosan bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırım yapıyor. Bu ay itibarıyla Kocaeli'de tam elektrikli araçlarının üretimine başlıyorlar" dedi.

HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

Elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaca cevap verebilmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği destek programına değinerek, şunları aktardı:

"Bu kapsamda, 81 ilin tamamında, 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Bunun tamamını hibe olarak bu alanda yatırım yapacak firmalarımıza vereceğiz. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız."

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN YEDİ SAC AYAĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Paris'te yine bir iklim toplantısına katılımı nedeniyle yer alamadığı zirveye video mesaj gönderdi. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede atacağı 7 adımı şöyle özetledi:

1- 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi için ihtiyacımız olan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi 2023 yılının sonuna kadar tamamlanacak.

2- Kamu özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil İklim Finansman Çalışma Grubu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kurulacak.

3- İklim Finans Çalışma Grubu sektörlerin ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak.

4- Yeşil kredi, yeşil fon, yeşil finansal kiralamaya dair uluslararası standartlarda uyumlu altyapı 2024 yılı başında kurulacak.

5- Yeşil tahvil, kira sertifikası ve diğer sermaye araçları piyasaları ulusal çapta geliştirilecek.

6- İklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan sektörler korunacak. Potansiyel tüm riskler bu çerçevede belirlenecek

7- Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle sanayicinin temiz üretimleri desteklenecek.



"TOGG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE FARK OLUŞTURACAK"

Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG'un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir marka olduğuna dikkati çekerken, TOGG'un iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturacağını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Ankara'nın iklim değişikliği konusunda bir ilki ortaya koyduğunu söyleyerek, "İlk defa, bu kadar çok paydaşlı ve geniş bir mutabakatla, iklim değişikliğine karşı, farkındalık ve dönüşüm için sivil bir hareket başlattık. ATO olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin 'yeşil dönüşümü' konusunda da vaziyet alıyoruz. Öncülüğünü üstlendiğimiz bu zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görev üstlendik" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında TİM bünyesinde çeşitli görevlendirmeler yaptıklarını ve başta tekstil olmak çeşitli sektörlere dönük yol haritası açıkladıklarını belirterek, "Sıfır emisyon ve yeşil çevre çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yine zirveye video mesaj gönderdi. Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza attıklarını kaydeden Oktay, "Ülkemizin bereketli topraklarıyla buluşturduğumuz milyarlarca ağaç, şehirlerimize adeta nefes olan millet bahçelerimiz, konut ve sanayide temiz enerji kaynakları kullanımı ile daha nice önemli çevreci proje de iklim dostu yaklaşımımızın göstergeleridir" dedi.

KENAN DOĞUL VE BEREN SAAT, 'İKLİM ELÇİSİ' SEÇİLDİ

Başkentte düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, "İklim Elçisi" plaketi verildi.

"İYİ NİYETİMİZLE ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Plaketi alan Beren Saat, burada yaptığı konuşmada, "İklim Elçisi" olarak atanmalarından dolayı teşekkür ederek, "İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum." dedi.

Dünyanın, iklim konusunda yangınlarla, sellerle uyarmaya çalıştığını dile getiren Saat, "Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta 'geleceğimi kirletmeyin' diye seslerini duyurmaya çalışıyor ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek." diye konuştu.

Dünya Bankasının çalışmasına göre, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su, gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları sebebiyle göç etmesinin beklendiğine dikkati çeken Beren Saat, "Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık, çocuklarımızın kaderi olmasın, berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını, zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım." ifadelerini kullandı.

"BU ORGANİZASYON DA UMUDUMUZU YEŞERTEN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ"

Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri."