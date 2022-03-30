Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye’de ilk oldu

ATO Congresium'da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg sergilenmeye başlandı.
Zirve katılımcıları Togg'a yoğun ilgi gösterdi. Togg'u inceleyen meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, "İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu Togg arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var, ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. 4 gün olsa gelirim, çünkü beni kendimden aldı. O kadar güzel olmuş ki bakmaya doyamıyorum" diye konuştu.
"Burada Türkiye'nin yaptığı arabayı da gördük. Bayağı gururlandırdı bizi, hoşumuza gitti, sevinçliyiz. Efsane bence. Kim istemez ki, hayalim şu anda. 4 gün sergilense buraya gelirim. Türk arabası bizi gururlandırıyor. İnsan heyecandan ne diyeceğini bilemiyor. Bayağı güzel. Satılsa alırdım."
Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Togg'un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.
TOGG 2023 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK
Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV aracı olacak Togg'da 2023 yılında Türkiye'de satışların başlaması bekleniyor. Aracın 2030 yılına kadar 5 farklı modelde üretime geçileceği bilgisi öne çıkarken, 2024-2025 yılları arasında yurt dışı ihracının başlaması öngörülüyor.
Togg'un Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı.
Son Dakika: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran video: Robotlar provalara başladı!
Bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.