Yerli Otomobil TOGG Nevşehir’de

Nevşehir'de Nejdet Ersan Parkında sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran yaptığı açıklamada: "Türkiye'mizin yerli ve milli aracı TOGG Nevşehirli vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor ve yetkililerden araç hakkında bilgi alıyor" dedi.

Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknolojik yapıya sahip TOGG'un yerli ve milli gurur olduğunu ifade eden Kemikkıran:"Türkiye Otomobil Girişim Grubu TOGG Türkiye'nin uluslararası düzeyde ürettiği en prestijli ürünlerinden birisi" şeklinde konuştu.

TOGG, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ ATILIMI

Kemikkıran: "60 yıllık hayal gerçekleşirken, yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız dedikleri TOGG, Türkiye'nin yerli ve milli atılımlarından birisidir. Bütün Nevşehirli kardeşlerimizi TOGG'u yerinde görmek ve incelemek üzere Nejdet Ersan Parkına davet ediyoruz" dedi.

Yerli otomobil TOGG'u merak eden ve yerinde görmek isteyen Meslek Lisesi Öğrencisi İlhan Can Köse: "Yerli otomobil TOGG'u merak ettim ve yakından birebir gördüğüm için çok mutluyum. Ülkem adına, yapamazsın diyenlere inat gururluyum" dedi.

TOGG'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.