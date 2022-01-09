Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 9.1.2022 11:09 Son Güncelleme: 9.1.2022 11:43

Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı

İHA
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı

Yerli otomobil Togg dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi olan CES 2022’ye Sedan modeliyle damga vurdu. İlk kez dünya sahnesine çıkan Togg’un 3 yıllık kısa bir süre içerisinde göz kamaştıran yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere Türkiye’de milyonlarca kişiyi duygulandırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükselişini gözler önüne sererken, milyonlarca kişide heyecana sebep oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış Togg'un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı.

TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video

Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.

EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER



TOGG 100 KİLOMETRE HIZA 4.8 SANİYEDE ÇIKACAK

  • Türkiye'nin otomobili Togg piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkabilecek.
  • Togg 500 km WLTP menzili sunacak.
  • Özelliklerin hepsi mobility ekosistemine entegre edilecek.
  • 2022'nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün 1. çeyreğinde başlamış olacak.

YERLİ OTOMOBİL TOGG İÇİN KRİTİK OLACAK İKİNCİ FABRİKA GELİYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak.

Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisi için dev bir adım sayılan Togg ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak.

Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. Togg'un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SIRO, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Yatırımda 400'ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA