Yerli otomobile yakın olmak isteyen sanayiciler için Yalova OSB ilk tercih

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye'nin Otomobili'ni mega milli bir proje olarak nitelendirdi. OSB'nin makine, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerine yönelik olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bire bir yerli otomobilin yan sanayi üssü anlamına geliyoruz. Kuruluş aşamasındaki Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye'nin Otomobili'nin camından kaportasına hemen hemen hepsinin yan sanayi ürünlerinin üretileceği bir sanayi bölgesi olacak. Otomotiv üzerine ihtiyaç duyulan motor hariç tüm malzemelerin üretimi yapılacak. Bu anlamda 15 dakika mesafemize milli otomobilimizin bize komşu gelmesinin heyecanı içindeyiz. Türkiye'nin Otomobili Projesi yerli, yenilikçi ve yeşil üretim sac ayakları üzerine bina edildi. Bununla da bire bir örtüşüyoruz. Bu projenin bir parçası olmak, projeye yan sanayi, lojistik gibi her alanda destek olmak üzere şimdiden bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fabrikanın yerinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmesi bize bereketiyle geldi. Mevcut üye sanayicilerimizden yer taleplerini artıranlar var. Fabrika kurmak isteyen yeni sanayicilerimiz de yer taleplerinde bulundu"

"2023'E 10 BİN İSTİHDAM İLE GİRMEK İSTİYORUZ"

Özdemir, 2023 yılında 10 bine yakın istihdamla Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeyi hedeflediklerini vurguladı. Estetik bir sanayi şehri olmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Bütün sosyal donatıları, kamusal yapıları barındıran, üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin bir ekosistemi olmasına varacak kadar bizi farklılaştıracak projelerimiz var. Dünya Bankasından akredite edilmiş, yeşil sanayi bölgesi akreditasyonunu almış bir OSB olarak dünya sahnesine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

İLKLERİN OSB'Sİ: YALOVA

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ilk ihtisas OSB Bilgi Doküman Birimi olan Yalova Makine İhtisas OSB, Avrupa Patent Ağı'na da katıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent stratejilerinin belirlenmesi, ticarileştirme ve teknoloji transferi konularında danışmanlık gibi nitelikli hizmetler veren yerlerin Patlib Merkezi olarak adlandırıldığını söyledi. Proje paydaşı olan ilk OSB olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Özdemir, "Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapmış olduğumuz Patlib 2.0 proje başvurumuz kabul edildi. Bu uluslararası projenin paydaşı olarak uygun bulunan ilk Türk OSB'yiz. Uzmanlık seviyemiz de, Level 3 olarak en üst seviye olarak belirlendi. Bu gurur OSB'miz özelinde tüm Yalovamızın" dedi.

KENDİ BARAJIYLA SU VE ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYAN İLK OSB

Çiftlikköy ilçesinde çalışmaların devam ettiği Yalova Makine İhtisas OSB'nin yönetimi baraj ve GES projelerini hayata geçirerek yeni nesil sanayi anlayışıyla Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyor. Çalışma Türkiye'de bir ilk, dünyada da kendi alanında sayılı projeler arasında yer alması bekleniyor. Uluslararası yarışmalarda da boy gösterebilme potansiyeline sahip bu proje ile yüzlerce fabrikanın su ihtiyacı karşılanırken, tarımsal sulamalar da yapılabilecek. Kinetik enerjinin yanı sıra su yüzeyine kurulacak GES ile de elektrik üretilen barajda, güneş panelleri sayesinde hem buharlaşmanın önüne geçilecek hem de yeşil enerji üretilecek.

ÖN FİZİBİLİTE BÜTÇESİ 56 MİLYON TL

2 milyon metreküp kapasiteli baraj, yaklaşık 340 fabrikanın su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgedeki tarım arazilerine 400 bin metreküp su temin edecek. Barajda su yüzeyine yapılacak GES'in yanı sıra, biriken suyun oluşturacağı kinetik enerji de kullanılarak 4,5 megavatlık enerji üretimi yapılması hedefleniyor. Ön fizibilite bütçesi 56 milyon TL olan barajın tam maliyeti ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

HEM ELEKTRİK ÜRETECEK HEM BUHARLAŞMAYI ÖNLEYECEK

Baraj ve sanayi bölgesi arasındaki 40 metrelik kot farkı nedeniyle suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine kolayca çevirebileceklerine dikkati çeken Özdemir, su yüzeyine kuracakları panellerin enerji üretiminin yanı sıra suyun buharlaşmasının da önüne geçileceğini vurguladı. Güneş panelleri ile suyun buharlaşmasının yüzde 60-70 oranında önleyeceklerini belirten Özdemir, "Barajımızdan OSB'ye gelen iletim hatlarını da kapalı devre planladık ki, buharlaşmayı minimum seviyelerde tutabilelim. Proje ile sürdürülebilir enerji ve su yönetimi konularına ortak çözüm geliştirmiş olacağız" diye konuştu.