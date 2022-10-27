Yerli SİDA ULAQ şimdi daha güçlü olacak! Teslim tarihi belli oldu

DENİZALTI SAVUNMA HARBİ OPSİYON GÖREVİ

İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek."