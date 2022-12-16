Yerli tasarım lokomotif motoru görücüye çıktı

Türkiye'nin ilk yerli lokomotifmotoruolan ÖzgünMotor, Sanayi veTeknoloji BakanıMustafa Varank ileUlaştırma ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğlu'nun katıldığıtören ile ilk kez görücüyeçıktı.Proje, TÜBİTAK RUTE,TÜRASAŞ, MarmaraÜniversitesi ve SıradışıMühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi.1 litreden enyüksek gücün alınabildiğiTürkiye'nin ilk yerli tasarımlokomotif motorununGebze'deki tanıtım toplantısındakonuşan Sanayi veTeknoloji Bakanı MustafaVarank, "Özgün Motor, ülkemizdesıfırdan tasarlanan veüretilen, aynı zamanda lisanshakları da yüzde 100 ülkemizeait olan ilk ve tek lokomotifmotoru özelliğini taşıyor" dedi.Bakan Varank, Türkiye'ninyürüttüğü Ar-Ge projeleriylemotor teknolojilerininyerli olarakgeliştirmesindeçokönemli seviyelereulaştığını vurgulayarak,"Burada üretilen motorunyüzde 100'ü burada geliştirildi,parçalarının yüzde 90'ıülkemizde üretildi. Tam 3 bin600 farklı parçası bulunuyor"diye konuştu. Motorun 8, 12veya 16 silindirli olarak 2 bin700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyondaüretilebileceğiniaktaran Varank, seri üretiminTÜRASAŞ tarafından gerçekleştirileceğinianlattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yerli milli elektrikli trenlerin tasarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu müjdesini vererek, "Türkiye'nin akıllı otomobili akıllı yollarda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde nasıl başlayacaksa yerli milli trenimizi de demiryolu raylarında göreceğiz. 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin de tasarım çalışmaları bitmek üzere. İnşallah prototipinden sonra seri üretimlerimize de başlayacağız" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Lisans hakları kendimizde olduğu için yeşil hidrojene uyarlanabilecek" diye konuştu.TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da şirketin, demir yolu araçları ve kritik alt sistemlerini milli ve yerli olarak tasarlayıp, üretimini yerli tedarikçileriyle gerçekleştirerek sektörde yer alan firmalar için bir çatı kuruluş görevini yerine getirdiğini anlattı. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 1007 Programı kapsamında desteklenen "Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi" TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi.