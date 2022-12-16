Yerli tasarım lokomotif motoru görücüye çıktı

Türkiye'nin ilk yerli lokomotif
motoru
olan Özgün
Motor, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ile
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı
tören ile ilk kez görücüye
çıktı.
Proje, TÜBİTAK RUTE,
TÜRASAŞ, Marmara
Üniversitesi ve Sıradışı
Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi.
1 litreden en
yüksek gücün alınabildiği
Türkiye'nin ilk yerli tasarım
lokomotif motorunun
Gebze'deki tanıtım toplantısında
konuşan Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, "Özgün Motor, ülkemizde
sıfırdan tasarlanan ve
üretilen, aynı zamanda lisans
hakları da yüzde 100 ülkemize
ait olan ilk ve tek lokomotif
motoru özelliğini taşıyor" dedi.
Bakan Varank, Türkiye'nin
yürüttüğü Ar-Ge projeleriyle
motor teknolojilerinin
yerli olarak
geliştirmesinde
çok
önemli seviyelere
ulaştığını vurgulayarak,
"Burada üretilen motorun
yüzde 100'ü burada geliştirildi,
parçalarının yüzde 90'ı
ülkemizde üretildi. Tam 3 bin
600 farklı parçası bulunuyor"
diye konuştu. Motorun 8, 12
veya 16 silindirli olarak 2 bin
700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda
üretilebileceğini
aktaran Varank, seri üretimin
TÜRASAŞ tarafından gerçekleştirileceğini
anlattı.
BAKANDAN MÜJDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yerli milli elektrikli trenlerin tasarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu müjdesini vererek, "Türkiye'nin akıllı otomobili akıllı yollarda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde nasıl başlayacaksa yerli milli trenimizi de demiryolu raylarında göreceğiz. 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin de tasarım çalışmaları bitmek üzere. İnşallah prototipinden sonra seri üretimlerimize de başlayacağız" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Lisans hakları kendimizde olduğu için yeşil hidrojene uyarlanabilecek" diye konuştu.
GÜÇ BİRLİĞİ İLE ÜRETİLDİ
TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da şirketin, demir yolu araçları ve kritik alt sistemlerini milli ve yerli olarak tasarlayıp, üretimini yerli tedarikçileriyle gerçekleştirerek sektörde yer alan firmalar için bir çatı kuruluş görevini yerine getirdiğini anlattı. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 1007 Programı kapsamında desteklenen "Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi" TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi.