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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Yerli tasarım lokomotif motoru görücüye çıktı

Sıfırdan tasarlanan yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ilk ve tek lokomotif motoru Özgün görcüye çıktı. Bakan Varank, motorun 3.600 farklı parçası olduğunu söyledi

Yerli tasarım lokomotif motoru görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk yerli lokomotif motoru olan Özgün Motor, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile ilk kez görücüye çıktı. Proje, TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi. 1 litreden en yüksek gücün alınabildiği Türkiye'nin ilk yerli tasarım lokomotif motorunun Gebze'deki tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor" dedi. Bakan Varank, Türkiye'nin yürüttüğü Ar-Ge projeleriyle motor teknolojilerinin yerli olarak geliştirmesinde çok önemli seviyelere ulaştığını vurgulayarak, "Burada üretilen motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi, parçalarının yüzde 90'ı ülkemizde üretildi. Tam 3 bin 600 farklı parçası bulunuyor" diye konuştu. Motorun 8, 12 veya 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda üretilebileceğini aktaran Varank, seri üretimin TÜRASAŞ tarafından gerçekleştirileceğini anlattı.


BAKANDAN MÜJDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yerli milli elektrikli trenlerin tasarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu müjdesini vererek, "Türkiye'nin akıllı otomobili akıllı yollarda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde nasıl başlayacaksa yerli milli trenimizi de demiryolu raylarında göreceğiz. 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin de tasarım çalışmaları bitmek üzere. İnşallah prototipinden sonra seri üretimlerimize de başlayacağız" dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Lisans hakları kendimizde olduğu için yeşil hidrojene uyarlanabilecek" diye konuştu.

GÜÇ BİRLİĞİ İLE ÜRETİLDİ
TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da şirketin, demir yolu araçları ve kritik alt sistemlerini milli ve yerli olarak tasarlayıp, üretimini yerli tedarikçileriyle gerçekleştirerek sektörde yer alan firmalar için bir çatı kuruluş görevini yerine getirdiğini anlattı. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı 1007 Programı kapsamında desteklenen "Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi" TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirildi.

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Yerli tasarım lokomotif motoru görücüye çıktı
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