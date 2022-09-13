Yerli tohumla verimlilik katlandı

Türkiye'nin yerli tohumları daha geniş alanda kullanma stratejisi genişleyerek büyüyor. Bu kapsamda Yudum'un, Tohum Derneği ile iş birliğinde geçen yıl Trakya'da başlattığı ve ikinci yılında Konya'da devam eden Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde hasat yapıldı. Hasat sonrası verimlilik ve yağ oranı gibi performans parametrelerinde büyük yükseliş gözlendi. Yudum markasının sahibi Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, "Türkiye'de ayçiçeği üretimi ve tüketimi ile ilgili bugüne kadar bir kriz yaşamadık. Bundan sonraki süreçte de yaşanmasını beklemiyoruz. Hükümetin önderliğinde başlatılan Tahıl Koridoru projesi de hem Türkiye hem de dünya açısından kritik önem arz ediyor. Türkiye bölgesinde güçlü ve yetenekli bir pozisyonda" dedi. Balazadeh sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl Trakya bölgesinde Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde Yudum markamız ve Tohum Derneği ile önemli bir adım attık. Bu projemiz, Türkiye'de yüksek verimli yerli tohum geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması noktasında dönüm noktası olacak. Gelecek yıl bu projeyi Türkiye'nin bir başka önemli tarım merkezi Adana Çukurova'ya taşıma planımız var." Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ise "Projeyle ülkemizde ayçiçeği tohumunun geliştirilmesini, verim ve kalite yönünden yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmeyi amaçlıyoruz" dedi.