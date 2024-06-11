Yerli tohumlar çiçek gibi açıyor

Tamamen milli olanaklarla geliştirilen, YDM 2239 yerli ayçiçek tohumu Türk tarımının kullanımına sunuldu. 2021'de başlatılan Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde, kamu, sanayi ve sivil toplum işbirliği içinde çalıştı. Projeye, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere ülke çapındaki farklı tarımsal araştırma enstitüleri teknik destek verdi. Bu kapsamda Ayçiçek yağı markası Yudum ve Tohum Derneği'nin yürüttüğü Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde verimli ve ülke iklim şartlarına dayanıklı yerli ayçiçek tohumu YDM 2239 tescil ettirildi ve çiftçilerin kullanımına sunuldu. Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde her yıl Türkiye'nin önemli ayçiçek üretim merkezlerinde sırasıyla Trakya, Konya, Adana ve bu yıl Eskişehir'de deneme ekimleri yapıldı. Projeye dahil olan önder çiftçilerin yer aldığı bir çiftçi ağı oluşturuldu. Bu ağda yer alan çiftçilere tohum desteği yanı sıra yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği de sağlandı.Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, YDM 2239 çeşidinin yerli üretimin artışına destek olacağını vurguladı. Kaya, "Savola Gıda Türkiye ile yürüttüğümüz Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi, Türkiye'deki ayçiçeği üreticilerine ve ülke tarımına önemli katkı sağlıyor. Projenin ilk yılında bir çiftçi ağı oluşturduk. Her yıl güçlenen çiftçi ağında şu anda toplam 1.000 çiftçi bulunuyor. Çiftçi ağına Trakyalı, Konyalı, Adanalı ve bu sene de Eskişehirli çiftçiler dahil oldu. Çiftçilere yüz yüze eğitim ve teknik uygulama ve yerli tohum desteği vermeye devam ediyoruz" dedi.Yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239'un tanıtım toplantısında konuşan Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh de, şunları söyledi: "Daha iyi bir yarın Ayçiçek tarımında kaynakların daha iyi kullanılarak verimliliğin artırılması demek. Bu anlayışla Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'ne başladık. Sektörümüzde bir ilk olarak kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğiyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdik, yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239'un tescilini alarak Türk çiftçilerinin kullanımına sunduk. 2021'den beri 23 çeşit tohum denemesi yaptık. Yerli tohumu çiftçinin gündemine getirmeyi de başardık. Hedefimiz verimliliği ve yerli üretimi artırmak."